نائب رئيس الوزراء الروسي: روسيا ملتزمة تماما باتفاقات أوبك+

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأحد إن روسيا ممتثلة تماما للالتزامات ضمن اتفاقات تحالف أوبك+.

وأفاد التحالف في بيان له بأن ثمانية أعضاء في أوبك+ اتفقوا على زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.

وقال نوفاك، متحدثا عبر التلفزيون الرسمي الروسي بعد اجتماع المجموعة، إن سوق النفط متوازنة وإن الاتفاق ينفذ على أعلى مستوى.

وأضاف “اتفقنا على مراقبة وضع السوق. وستكون لدينا فرص في المستقبل وكذلك الاجتماع شهريا لاتخاذ قرارات بناء على حالة السوق”.

وتابع “فيما يتعلق بروسيا، فإننا نفي بالتزاماتنا كاملة، سواء من حيث تعويضات الإنتاج أو زيادة الكميات المتفق عليها في الفترات السابقة”