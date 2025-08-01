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نائب رئيس وزراء كمبوديا: سنرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2025 1:47 مساءً
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. رويترز

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أعلن نائب رئيس الوزراء الكمبودي سون، أن بلاده تخطط لترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام على دوره في حل النزاع بين تايلاند وكمبوديا.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الكمبودي في مقابلة مع الصحيفة: “يجب أن يحصل (ترامب) على جائزة نوبل ليس فقط لعمله في حل الصراع الذي يشمل كمبوديا، بل وكذلك في مناطق أخرى”.

وأشار إلى أنه لولا مشاركة ترامب، كان من المستبعد أن تتفق تايلاند وكمبوديا على إنهاء الصراع، ولذلك تخطط الحكومة الكمبودية للتوجه إلى لجنة نوبل بشأن ترشيح الرئيس الأمريكي.

وفي يوليو الماضي، قال ترامب إنه تحدث مع زعماء من كمبوديا وتايلاند، ونوه لهم بأن الولايات المتحدة لن تبرم صفقات تجارية مع أية الدول تنخرط في نزاعات مسلحة. ثم أعلن ترامب أن هاتين الدولتين وافقتا على الاجتماع على الفور للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وبعد ذلك ستكون واشنطن مستعدة لاستئناف المحادثات التجارية معهما.

يوم الاثنين الماضي، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن تايلاند وكمبوديا اتفقتا في أعقاب محادثات في كوالالمبور على وقف لإطلاق النار يدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

ووفقا له، ناقش الطرفان أيضا خطوات أخرى لتهدئة الصراع الحدودي، بما في ذلك تنظيم اجتماع للقادة الإقليميين للمنطقتين العسكريتين الأولى والثانية في تايلاند والمنطقتين العسكريتين الرابعة والخامسة في كمبوديا صباح يوم 29 يوليو، فضلا عن عقد اجتماع للجنة المشتركة بشأن قضايا الحدود بين البلدين في 4 أغسطس.

    المصدر :
  • روسيا اليوم
  • رويترز

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