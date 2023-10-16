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نائب وزير الخارجية الروسي: ثمة خطرا لخروج الصراع عن السيطرة

منذ 5 دقائق
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف

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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للرئيس فلاديمير بوتين الاثنين إن الوضع في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مستمر في التصاعد وأن ثمة خطرا لخروج الصراع عن السيطرة.

ووصف ريابكوف في تصريحات تلفزيونية تصرفات إسرائيل بأنها “تعسفية”.

هذا وأعلنت حركة حماس في وقت سابق من يوم الاثنين 16\10\2023، أن إسرائيل لم تستأنف ضخ إمدادات المياه لقطاع غزة رغم تعهدها بذلك، بينما رد مسؤول إسرائيلي بأنه يجري ضخ بعض المياه لمنطقة في جنوب القطاع.

وأوقفت إسرائيل ضخ المياه لسكان غزة في إطار حصار مشدد فرضته بعد أن اجتاح مقاتلو حماس بلدات وقرى في جنوبها يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وقالت إسرائيل أمس الأحد 15\10\2023 إنها تستأنف ضخ بعض الإمدادات بموجب اتفاق مع واشنطن.

وقال المتحدث باسم السلطات في غزة إياد البزم الاثنين إن إسرائيل لم تستأنف ضخ المياه إليها.

وأضاف: “يعاني قطاع غزة من أزمة حادة جداً في توفر مياه الشرب” في ظل استمرار القصف الإسرائيلي، مؤكداً أن إسرائيل “لم تضخ أي لتر من مياه الشرب إلى أيّ من محافظات القطاع لليوم العاشر على التوالي، مما اضطر المواطنين لشرب مياه غير صالحة، وذلك ينذر بأزمة صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين”.

    المصدر :
  • رويترز

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