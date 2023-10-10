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نائب وزير الخارجية الروسي: لا توجد اتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن حرب غزة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2023 10:36 صباحًا
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف

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نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف القول الثلاثاء إنه لا توجد اتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

فيما أصدر زعماء الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بيانا مشتركا الاثنين نددوا فيه بالهجمات التي تشنها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل وأعربوا عن “دعمهم الثابت والموحد” لإسرائيل.

ودعا الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسا الوزراء البريطاني ريشي سوناك والإيطالية جورجيا ميلوني إيران إلى “عدم توسيع نطاق النزاع إلى أبعد من غزة” بعد هجمات حماس المباغتة على إسرائيل.

وقال القادة في بيان مشترك نشره قصر الإليزيه “ندعو المجموعات المتطرفة الأخرى، وكلّ دولة قد تسعى للاستفادة من الوضع، خصوصاً إيران، إلى عدم السعي لاستغلال هذا الوضع لغايات أخرى، وعدم توسيع نطاق النزاع إلى أبعد من غزة”.

كما تعهّد قادة الدول الخمس بـ “دعم جهود إسرائيل للدفاع عن نفسها”.

    المصدر :
  • رويترز

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