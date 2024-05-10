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نائب يحيى السنوار: حماس تريد التهدئة واتفاقا حقيقيا لتبادل المحتجزين

منذ 3 دقائق
القيادي في حركة حماس خليل الحية

القيادي في حركة حماس خليل الحية

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قال خليل الحية نائب رئيس حماس في قطاع غزة (الجمعة 10-5-2024) إن الحركة تريد التهدئة والتوصل إلى اتفاق حقيقي لتبادل الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد استمرار الحرب.

وأضاف القيادي الكبير في حماس أن الحركة لم تعلق أو تنسحب من مفاوضات وقف إطلاق النار.

وكانت الحركة قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعةأن القيادة ستجري مشاورات مع قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية من أجل إعادة النظر في إستراتيجيتها التفاوضية، في ضوء سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورفضه ورقة الوسطاء والهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة واحتلال معبر رفح.

وأكدت الحركة، في بيان نشر مساء اليوم الجمعة، أن “رفض إسرائيل مقترح الوسطاء من خلال ما وضعته من تعديلات عليه أعاد الأمور إلى المربع الأول”.

وتابعت “إن هجوم جيش العدو على رفح واحتلال المعبر مباشرة بعد إعلان حماس موافقتها على مقترح الوسطاء، يؤكد أن الاحتلال يتهرب من التوصل لاتفاق”.

ورأت حماس أن “نتنياهو وحكومته المتطرفة يستخدمان المفاوضات غطاء للهجوم على رفح واحتلال المعبر، ومواصلة حرب الإبادة ضد شعبنا، ويتحملان كامل المسؤولية عن عرقلة التوصل لاتفاق”.

وأعلنت حماس، يوم الاثنين الماضي، موافقتها على مقترح الوسطاء لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقالت إنه يحقق أهدافها بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع وإنجاز صفقة جادة لتبادل الأسرى.

    المصدر :
  • رويترز

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