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ناتاشا موسار.. أول امرأة تتولى رئاسة سلوفينيا

منذ 10 دقائق
ناتاشا موسار

ناتاشا موسار

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أظهرت النتائج الأولية أن المحامية ناتاشا بيرتس موسار فازت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في سلوفينيا اليوم الأحد لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الدولة.

وفازت بيرتس موسار (54 عاما) بنسبة 53.86 في المئة من الأصوات في جولة الإعادة، في حين حصل منافسها السياسي اليميني ووزير الخارجية السابق أنجي لوجار على 46.14 بالمئة من الأصوات، وفقا لبيانات لجنة الانتخابات بعد فرز 86.7 في المئة من الأصوات.

وأظهرت بيانات اللجنة أن نسبة المشاركة بلغت 49.9 بالمئة.

وقالت بيرتس موسار للصحفيين بعد أن أعلنت فوزها بالرئاسة “سأبذل قصارى جهدي لأكون رئيسة بحق للجميع ولأعمل من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية الدستورية”.

وعلى الرغم من أن منصب الرئاسة في سلوفينيا شرفي إلى حد كبير، يظل الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة ومسؤول أيضا عن ترشيح العديد من كبار المسؤولين، ومن بينهم محافظ البنك المركزي. لكن يتعين على البرلمان المصادقة على معظم الترشيحات.

وركزت حملة بيرتس موسار، وهي مقدمة برامج تلفزيونية سابقة تحولت إلى المحاماة، على التعهد بتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وقضايا الرعاية الاجتماعية.

وخصمها لوجار (46 عاما) عضو في الحزب الديمقراطي السلوفيني اليميني بقيادة رئيس الوزراء السابق يانيج يانشا الذي خسر بدوره الانتخابات البرلمانية في أبريل نيسان أمام حركة الحرية التي تدافع عن البيئة.

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