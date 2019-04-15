ناثان تك: لتعطيل شحنات فيلق القدس التي تعود بالفائدة على حزب الله

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أكد المتحدث الاقليمي باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ ​ناثان تك​ “أننا كشفنا للعالم عن المساعدات القاتلة التي ترسلها ​إيران​ للمسلحين في ​اليمن​ و​البحرين​ و​أفغانستان​، بما في ذلك ​الصواريخ​ الباليستية والطائرات المسيرة الهجومية وكذلك القوارب المتفجرة. كما قام ممثلو أكثر من 70 دولة بجولة في معرض مواد الأسلحة الإيرانية ورأوا أدلة واضحة وملموسة على أن إيران ترسل أسلحة إلى شركائها المسلحين، والتي كانت تستخدم لمهاجمة الشحن الدولي و​البنى التحتية​ المدنية في ​الخليج​”.

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وفي حديث لصحيفة ​القبس، أوضح “أننا مستمرون في تعطيل شحنات ​فيلق القدس​ غير المشروعة من ​النفط​، التي تعود بالفائدة​ على المجموعات الإرهابية مثل ​حزب الله​ ونظام الأسد”، مشيراً إلى أنه “جرى حرمان أكثر من 75 ناقلة تشارك في خطط الشحن غير المشروع من الأعلام التي تحتاجها للإبحار. كما أن ​الولايات المتحدة​ تواصل بناء قدرات الشركاء من دول إقليمية عدة للدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي تشكلها إيران”.

 

المصدر القبس

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