ناجون من زلزال أفغانستان يحفرون القبور بالمعاول بعد مقتل أسر بأكملها

عمال الإنقاذ يزيلون أنقاض منزل متضرر بعد زلزال قوي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب أفغانستان، في مزار دارا، مقاطعة كونار، أفغانستان، 2 سبتمبر 2025. رويترز

تقطع صوت نصر الله خان وهو يروي كيف دفن بيديه ثلاثة أطفال في قبر واحد وشابين في قبر آخر بعد أن ضرب زلزال إقليم كونار الجبلي في جنوب شرق أفغانستان يوم الأحد.

وسافر نصر الله، الذي يعمل موظفا، لمدة ست ساعات إلى وادي ديواجول في كونار بعد الزلزال للمشاركة في جهود الإنقاذ.

وقال “أول رجل قابلته فقد 18 فردا من عائلته. كان الجرحى والقتلى ممددين على الأرض دون أي مساعدة. في بعض القرى، لم ينج من كل منزل سوى شخصين أو ثلاثة. كانت تلك أول مرة في حياتي أرى فيها هذا العدد من الجثث”.

وأضاف “اختفت أسر بأكملها”.

وفي الوديان المحاطة بمنازل من الطوب اللبن، حمل الناجون جثثا على نقالات قماشية. وقال نصر الله إنه رأى جثث أطفال ملفوفة ببطانيات منقوشة ورجالا يحفرون قبورا بالمعاول.

وقال متحدث باسم حركة طالبان إن زلزالا بقوة ست درجات ضرب أفغانستان يوم الأحد لقى على إثره نحو 1400 شخص مصرعهم وأصيب 3124 آخرين ولحقت أضرار بأكثر من 5400 منزل.

وضرب زلزال قوي ثان المنطقة ذاتها اليوم الثلاثاء، مما أثار مخاوف من وقوع مزيد من الدمار في بلد يعاني من الفقر والحرب وتقلص المساعدات.

وذكر مسؤولون أن ثلاث قرى في كونار سويت بالأرض، مما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص. وأعلنت وزارة الدفاع أن 40 طائرة نقلت 420 قتيلا، بينما انتقلت فرق الإنقاذ من القرى الأكثر تضررا إلى قرى نائية.

وحذرت الأمم المتحدة من أن حصيلة القتلى ربما ترتفع نظرا لوجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض.

قال نصر الله إنه ذهب إلى ثلاث قرى وساهم في دفن 41 جثة، لكن لم يتسن دفن جميعها. وأضاف “دفنا الجثث سريعا، قبل أن تجبرنا الهزات الارتدادية على الفرار من مواقع القبور”.