ناجون من زلزال أفغانستان يرفضون العودة إلى قراهم خشية الانهيارات الأرضية

آدم خان، مزارع يبلغ من العمر 67 عامًا، يمشي بجوار منزل متضرر إثر زلزال قاتل ضرب مقاطعتي كونار وننغرهار في أفغانستان، في قرية مسعود في منطقة نورغال بمقاطعة كونار، أفغانستان، 4 سبتمبر 2025. رويترز

تعهد ناجون من الزلازل في أفغانستان بعدم العودة إلى القرى المدمرة إذ يلاحقهم الخوف من أن تتسبب الهزات الارتدادية في سقوط الصخور من الجبال. واختاروا البقاء في الحقول وعلى ضفاف الأنهار حتى من دون خيام تقيهم من المطر.

وقال المزارع آدم خان البالغ من العمر 67 عاما وهو يتكئ على عصا خارج منزله المدمر في قرية مسعود في منطقة كونار بشرق أفغانستان والذي دمرته الزلازل والهزات الارتدادية الأسبوع الماضي “ليس لدينا مأوى ولا حتى خيمة”.

وأضاف “هطلت الأمطار الليلة الماضية ولم يكن لدينا مأوى نحتمي به. أكبر مخاوفنا هي الصخور الكبيرة التي قد تنهار علينا في أي لحظة”.

وضرب زلزالان المنطقة منذ منتصف ليل 31 أغسطس آب مما أسفر عن مقتل أكثر من 2200 شخص وإصابة أكثر من 3600 آخرين وتدمير آلاف المنازل، كما تسببت الهزات الارتدادية في انهيارات أرضية جديدة أدت إلى محاصرة عائلات بين الجبال غير المستقرة ومياه الأنهار الفائضة.

ويحاصر الفقر وسوء البنية التحتية في أفغانستان العديد من القرى التي تبعد ساعات عن أقرب طريق، في حين انهارت معظم المنازل المبنية من الطين والحجارة فور وقوع الهزات.

وتحذر وكالات الإغاثة الدولية من أن غياب المأوى الكافي وخدمات الصرف الصحي والنظافة والغذاء قد يؤدي إلى تفاقم الصدمة وانتشار الأمراض والفقر في واحدة من أفقر دول العالم وأكثرها عرضة للزلازل.