الأثنين 16 ربيع الأول 1447 ﻫ - 8 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ناجون من زلزال أفغانستان يرفضون العودة إلى قراهم خشية الانهيارات الأرضية

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2025 1:01 مساءً
آدم خان، مزارع يبلغ من العمر 67 عامًا، يمشي بجوار منزل متضرر إثر زلزال قاتل ضرب مقاطعتي كونار وننغرهار في أفغانستان، في قرية مسعود في منطقة نورغال بمقاطعة كونار، أفغانستان، 4 سبتمبر 2025. رويترز

آدم خان، مزارع يبلغ من العمر 67 عامًا، يمشي بجوار منزل متضرر إثر زلزال قاتل ضرب مقاطعتي كونار وننغرهار في أفغانستان، في قرية مسعود في منطقة نورغال بمقاطعة كونار، أفغانستان، 4 سبتمبر 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

تعهد ناجون من الزلازل في أفغانستان بعدم العودة إلى القرى المدمرة إذ يلاحقهم الخوف من أن تتسبب الهزات الارتدادية في سقوط الصخور من الجبال. واختاروا البقاء في الحقول وعلى ضفاف الأنهار حتى من دون خيام تقيهم من المطر.

وقال المزارع آدم خان البالغ من العمر 67 عاما وهو يتكئ على عصا خارج منزله المدمر في قرية مسعود في منطقة كونار بشرق أفغانستان والذي دمرته الزلازل والهزات الارتدادية الأسبوع الماضي “ليس لدينا مأوى ولا حتى خيمة”.

وأضاف “هطلت الأمطار الليلة الماضية ولم يكن لدينا مأوى نحتمي به. أكبر مخاوفنا هي الصخور الكبيرة التي قد تنهار علينا في أي لحظة”.

وضرب زلزالان المنطقة منذ منتصف ليل 31 أغسطس آب مما أسفر عن مقتل أكثر من 2200 شخص وإصابة أكثر من 3600 آخرين وتدمير آلاف المنازل، كما تسببت الهزات الارتدادية في انهيارات أرضية جديدة أدت إلى محاصرة عائلات بين الجبال غير المستقرة ومياه الأنهار الفائضة.

ويحاصر الفقر وسوء البنية التحتية في أفغانستان العديد من القرى التي تبعد ساعات عن أقرب طريق، في حين انهارت معظم المنازل المبنية من الطين والحجارة فور وقوع الهزات.

وتحذر وكالات الإغاثة الدولية من أن غياب المأوى الكافي وخدمات الصرف الصحي والنظافة والغذاء قد يؤدي إلى تفاقم الصدمة وانتشار الأمراض والفقر في واحدة من أفقر دول العالم وأكثرها عرضة للزلازل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

امرأة فلسطينية أثناء تصاعد الدخان، بينما ينهار مبنى سكني بعد غارة جوية إسرائيلية، في مدينة غزة، 7 سبتمبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
ما هي أهم البنود في المقترح الأميركي الجديد لإنهاء الحرب على غزة؟
علم ألمانيا
تراجع غير متوقع في الصادرات الألمانية يقابله ارتفاع في الإنتاج الصناعي
منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية تدعو طالبان لرفع القيود عن الأفغانيات العاملات في الإغاثة بعد الزلازل

الأكثر قراءة

المدير العام للجمارك يجرّ لبنان الى العتمة بإيعاز عوني
عناصر من مكتب مكافحة المخدرات
مرحلة "اللا دولة" في لبنان ولت.. الدولة تعلن الحرب على الكبتاغون
شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) والعلم الإيراني. رويترز
تقرير دولي يفضح النووي الإيراني.. طهران توقع مصيرها الأسود بيدها!