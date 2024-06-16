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نادي الأسير: أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني داخل السجون

منذ 36 ثانية
أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية

أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية

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أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقالها أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني داخل سجونها، بالتزامن مع استمرار حربها على قطاع غزة، منهم ما لا يقل عن 75 أسيرة، وما لا يقل عن 250 طفلا.

وأشار النادي في بيان الأحد إلى وجود أكثر من 3 آلاف و400 معتقل إداري في سجون الاحتلال، منهم 600 بعضهم محكوم بالسجن المؤبد، وآخرون يطالب الاحتلال بإصدار أحكام مؤبدة في حقهم.

وأوضح أنّ عدد الأسرى هذا لا يشمل كافة المعتقلين من غزة الذين يقدر عددهم بالآلاف.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9500 فلسطيني زادت انتهاكاتها بحقهم على وقع عدوانها المدمر على غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

    المصدر :
  • الجزيرة

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