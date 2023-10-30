نادي الأسير الفلسطيني: إسرائيل اعتقلت 1680 بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين، أن إسرائيل اعتقلت خلال الساعات الماضية 85 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وأضاف النادي في بيان “تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن حملات اعتقال في الضفة بعد السابع من أكتوبر تشرين الأول، وبلغت حصيلة الاعتقالات نحو 1680”.

وأوضح النادي أن من بين المعتقلين أعضاء في مجلس النواب الفلسطيني الذي أصدرت محكمة فلسطينية قرارا بحله عام 2018 إضافة إلى اعتقال ناصر الدين الشاعر الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في أول حكومة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي شكلتها بعد فوزها في انتخابات عام 2006.

وأضاف النادي أن من بين المعتقلين أيضا 17 صحفيا يعملون في وسائل إعلام مختلفة.

وقال مسؤولون إسرائيليون في تصريحات سابقة إنه تم اعتقال المئات من قيادات وعناصر حركة حماس منذ السابع من الشهر الجاري.

وتشير إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني إلى وجود ما يزيد عن 6600 معتقل منهم 180 طفلا و60 امرأة.