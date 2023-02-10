نادي الأسير: وفاة معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد نقله للمستشفى

قال نادي الأسير الفلسطيني الجمعة إن معتقلا فلسطينيا في سجن إسرائيلي كان محكوما بالسجن 12 عاما وأمضى منهم عشرة أعوام توفي فجر اليوم الجمعة 10\2\2023 بعد نقله للمستشفى إثر تدهور وضعه الصحي.

وأضاف النادي في بيان أن أحمد أبو علي (48 عاما) من مدينة يطا في الضفة الغربية المعتقل “منذ عام 2012 والمحكوم بالسجن 12 عاما والأب لتسعة أبناء، والذي تبقى على موعد الإفراج عنه نحو عامين، قد عانى على مدار هذه السنوات من أمراض عدة ومشاكل صحية مزمنة”.

وتابع النادي في بيانه “رافق ذلك مماطلة إدارة السجون المتعمدة في تقديم العلاج اللازم له، وتبع ذلك مماطلة في إجراء الفحوص الطبية ومتابعة وضعه الصحي إلى أن أدى ذلك إلى استشهاده اليوم”.

ولم يصدر بيان بعد من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة حول وفاة المعتقل أبو علي.

وحمل نادي الأسير “سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاده وعن مصير كافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وكذلك الجرحى”.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين “إلى فتح تحقيق دولي في ظروف استشهاد الأسير أبو علي”.

وطالبت الوزارة في بيان “لجنة التحقيق الدولية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتها في التحقيق بهذه الجريمة وكشف ملابساتها جراء الإهمال الطبي المتعمد”.

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها حوالي 4800 فلسطيني منهم 160 طفلا و29 معتقلة.

وذكر النادي في بيانه اليوم “أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال أكثر من 600، وهم ممن شخصت حالاتهم الصحية، من بينهم 24 يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة”.