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نادي الاسير: ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية

منذ 17 دقيقة
علم فلسطين

علم فلسطين

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قال نادي الأسير الفلسطيني الأربعاء إن عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ 900 معتقل بينهم فتاة وخمسة أطفال، مقارنة مع 483 معتقلا إداريا العام الماضي، وهو الأعلى منذ عام 2003.

وأضاف نادي الأسير في بيان “الاحتلال أصدر أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداري على مدار التسع سنوات الماضية… ‏كانت أعلى نسبة خلال العام المنصرم 2022، وبلغت 2409”.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة قابلة للتجديد بداعي وجود ملف أمني سري للمعتقل.

وأوضح نادي الأسير في بيانه أن أكبر المعتقلين الإداريين سنا هو المعتقل جمال النسر (76 عاما) الذي اعتقل في أغسطس آب.

ويقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) على موقعه الإلكتروني “تستخدم دولة إسرائيل هذه الصلاحية على نحو دائم وجارف وتعتقل مئات الفلسطينيين كشأن روتيني وفي كل لحظة… وتحرص على تمويه هذه السياسة بغطاء قضائي”.

وتعتقل إسرائيل في سجونها حسب إحصاءات نادي الأسير الفلسطيني 4800 معتقل بينهم 160 طفلا و29 معتقلة.

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