“ناسا” تهنئ الإمارات ببيت شعر للمتنبي

قدمت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” تهنئة فريدة من نوعها لدولة الإمارات، بمناسبة نجاح مهمة “مسبار الأمل” في الوصول إلى كوكب المريخ، وذلك من خلال بيت شعر من إحدى قصائد الشاعر العربي الكبير، أبو الطيب المتنبي.

ونشر حساب تويتر للمركبة “بيرسيفيرانس” التابعة لناسا، التي تقوم بمهمة في المريخ، تغريدة موجهة إلى حساب مسبار الأمل، جاء فيها: “تهانينا لوصولك إلى المريخ!. وبكلمات الشاعر المتنبي: إذا غامرت في شرف مروم فَلا تقنع بما دون النجوم”.

Dear @HopeMarsMission, congratulations on arriving at Mars! In the words of the poet Al Mutanabbi:

إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومِ

فَلا تَقنَعْ بما دونَ النّجومِ

(If you ventured in pursuit of glory, don’t be satisfied with less than the stars.) pic.twitter.com/HvSsRHumzr

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 9, 2021