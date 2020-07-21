“ناسا” تهنئ الإمارات على إطلاق “مسبار الأمل”

هنأ مدير وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” جيمس بريدنستين، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، دولة الإمارات العربية المتحدة لنجاح إطلاق “مسبار الأمل”.

وقال بريدنستين: “نيابة عن وكالة ناسا أهنئ أصدقاءنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق مهمة الإمارات للمريخ (مسبار الأمل)، هذا اليوم يمثل تتويجاً للعمل الجاد والتركيز والتفاني الهائل، إضافة إلى بداية رحلة الإمارات إلى المريخ بهدف نهائي، هو سكن الإنسان على الكوكب الأحمر، لقد تمت تسمية هذه المهمة بشكل ملائم لأنها رمز إلهام للإمارات والمنطقة والعالم”.

وعبّر عن تقديره للسرعة والالتزام الذي أظهرته دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء الإماراتية، في تطوير أول مركبة فضائية بين الكواكب، إضافة إلى تفانيهم في تعزيز فهم العالم للمريخ من خلال مشاركة العلم والبيانات التي ينتجها مسبار الأمل.

وأشار مدير وكالة الفضاء الأميركية إلى أنهم متحمسون لاحتمال إقامة شراكات مستقبلية طموحة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مدار أرضي منخفض، وعن طريق برنامج Artemis، على القمر وحوله مع الوجهة النهائية للمريخ.