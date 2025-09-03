ناسداك وستاندرد اند بورز يغلقان على ارتفاع بصعود ألفابت وأبل

أغلق المؤشران ناسداك المجمع وستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع، اليوم الأربعاء، بعد أن قفز سهم شركة (ألفابت) بعدما أصدر قاض أمريكي حكما لصالح (ألفابت) الشركة الأم لشركة (غوغل)، ومع تفاؤل المستثمرين بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الشهر.

واختتم المؤشر داو جونز الصناعي الجلسة على انخفاض.

وارتفعت أسهم ألفابت بعد الحكم الذي صدر في وقت متأخر أمس الثلاثاء والذي يسمح لشركة جوجل بالاحتفاظ بالسيطرة على متصفحها (كروم) ونظام تشغيل الأجهزة المحمولة (أندرويد)، مع منع بعض العقود الحصرية مع صانعي الأجهزة ومطوري المتصفحات.

وصعدت أسهم شركة (أبل) أيضا مع إبقاء الحكم أيضا على المدفوعات المربحة من جوجل إلى الشركة المصنعة لهواتف (آيفون).

وقال اثنان من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي إن المخاوف المتعلقة بسوق العمل لا تزال تعزز اعتقادهم بأن تكاليف الاقتراض سيتم خفضها في المستقبل.

وقال كريستوفر والر العضو في مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه يعتقد أن البنك المركزي يجب أن ييسر السياسة النقدية في اجتماعه المقبل.

وكرر رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا وجهة نظره بأن خفض سعر الفائدة أمر وارد على الرغم من أنه لم يحدد مدى قرب حدوث ذلك. ويجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال جيك دولارهايد الرئيس التنفيذي لشركة (لونجباو أسيت مانيجمينت) في تولسا بولاية أوكلاهوما “حصلت جوجل وأبل على طوق نجاة… فازا بالسباق… عززت المحاكم سمعتهما للتو”.

ووفقا لبيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 31.41 نقطة أو 0.49 بالمئة إلى 6446.95 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 216.42 نقطة أو 1.02 بالمئة إلى 21496.05 نقطة، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 33.64 نقطة أو 0.07 بالمئة مسجلا 45262.17 نقطة.