ناسداك وستاندرد اند بورز 500 يغلقان على انخفاض

أغلق المؤشران ناسداك وستاندرد اند بورز 500 على انخفاض في تداولات متقلبة الأربعاء، بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس مثلما كان متوقعا، وأشار رئيسه جيروم باول إلى ضعف سوق العمل.

وأغلق المؤشر داو جونز على ارتفاع بعد تراجعه خلال خطاب باول.

وأشار البنك المركزي إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة على نحو مطرد لبقية العام، مع إبداء صانعي السياسات مخاوفهم إزاء ضعف سوق العمل. وتوقع الاحتياطي الاتحادي خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما هذا العام.

وتحدث باول في مؤتمر صحفي عن تزايد مخاطر تراجع التوظيف مقارنة بالتضخم، لكنه قال إن مخاطر تكاليف الاقتراض لا تزال بحاجة إلى تقييم وإدارة.

وقال مايكل روزن، كبير مسؤولي الاستثمار في أنجيليس إنفستمنتس “خفف باول من حدة الحماس الأولي في الأسواق لمسار أكثر جرأة في التيسير النقدي. وأشار إلى ضعف سوق العمل، لكنه يحتفظ بخفض أكبر للفائدة في ظل ظروف أكثر خطورة غير موجودة حاليا”.

وأضاف “رفع الاحتياطي الاتحادي كذلك توقعاته للتضخم، مسلطا الضوء على التوازن الدقيق بين وضع سياسة نقدية لتعويض ضعف سوق العمل مقابل خفض التضخم”.

وتشير بيانات أولية إلى أن ستاندرد اند بورز 500 انخفض 6.63 نقطة، أي 0.10 بالمئة، ليغلق عند 6600.13 نقطة، وتراجع ناسداك المجمع 73.10 نقطة، أو 0.33 بالمئة، إلى 22260.85 نقطة. غير أن داو جونز الصناعي ارتفع 262.26 نقطة، أو 0.56 بالمئة، إلى 46012.75 نقطة.