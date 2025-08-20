ناسداك وستاندرد اند بورز 500 يهبطان مع بيع المستثمرين أسهم التكنولوجيا

انخفض المؤشران ناسداك وستاندرد اند بورز 500 اليوم الأربعاء مع بيع المستثمرين أسهم شركات التكنولوجيا والانتقال إلى قطاعات تقل المغالاة في تقييمها في ظل ترقبهم تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ندوة جاكسون هول هذا الأسبوع.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا، التي قادت جزءا كبيرا من التعافي من موجات البيع التي شهدتها وول ستريت في أبريل نيسان.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 خلال اليوم، في حين ارتفعت قطاعات مثل الطاقة والرعاية الصحية والبضائع الاستهلاكية الأساسية.

وقال برايانت فان كرونكهيت أحد مديري المحافظ لدى أولسبرينج “الصورة الأكبر تخبركم بأن الأمر تدوير أكثر منه موجة بيع حقيقية… تبدو تقييمات أسهم التكنولوجيا ممتدة في سياق الإنفاق المتضخم اليوم. وثانيا، أود أن أقول إن هناك كثيرا من الجيوب في السوق تبدو جذابة للغاية من حيث التقييم، وتم تجاهلها على نطاق واسع”.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 16.40 نقطة بما يعادل 0.26 بالمئة إلى 6394.97 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 144.76 نقطة أو 0.68 بالمئة إلى 21170.19 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 1.48 نقطة إلى 44923.75 نقطة.

وانخفضت أسهم إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز وإنتل ومايكرون. وتترقب الأسواق النتائج الفصلية لإنفيديا في 27 أغسطس آب بشغف لاستخلاص أدلة على الطلب على الذكاء الاصطناعي.

وتعرضت شركات كبرى أخرى سريعة النمو مثل أبل وميتا لضغوط أيضا.