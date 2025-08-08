ناسداك يبلغ ذروة جديدة بفضل مكاسب التكنولوجيا وتفاؤل بخفض الفائدة

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، وسجل المؤشر ناسداك إغلاقا قياسيا مرتفعا لليوم الثاني على التوالي اليوم الجمعة بفضل ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا، ومنها أبل، وسط تفاؤل إزاء توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

كما سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب أسبوعية.

ارتفعت أسهم أبل، موسعة مكاسبها في الآونة الأخيرة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال هذا الأسبوع إن الشركة المنتجة لهواتف آيفون ستستثمر 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة، ليصل إجمالي استثماراتها إلى 600 مليار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وارتفع أيضا المؤشر ستاندرد اند بورز 500. وساهم ارتفاع أسهم شركة جيلياد ساينسز أيضا في دعم ستاندرد اند بورز 500 بعد أن رفعت توقعاتها المالية للعام بأكمله.

وعززت البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة توقعات خفض أسعار الفائدة. ويتوقع المتعاملون حاليا فرصة نسبتها 90 بالمئة تقريبا لأول خفض لأسعار الفائدة الشهر المقبل، وفق أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وقال ريك ميكلر من شيري لين إنفستمنتس بنيوجيرزي “من المؤكد أن هناك مستثمرين يعتقدون أنه إذا كان الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة، فإن الفكرة الرئيسية هي عدم معارضته في ذلك”.

وأضاف “الجانب الآخر من المعادلة هو الرسوم الجمركية، ولا تزال نتائجها غير مؤكدة. لا تزال المفاوضات جارية، ولا أعتقد أن الكثيرين يرغبون في البيع على المكشوف، مع العلم أنه قد تكون هناك انعكاسات سريعة لأي من قرارات الرسوم التي تسبب ارتباكا حاليا”.

وتشير بيانات أولية إلى أن ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 49.75 نقطة، أي 0.78 بالمئة، ليغلق عند 6389.75 نقطة، وصعد كذلك ناسداك المجمع 208.72 نقطة، أي 0.98 بالمئة، إلى 21451.42 نقطة. وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 219.69 نقطة، أي 0.50 بالمئة، إلى 44188.33 نقطة.