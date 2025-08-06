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ناسداك يقود مكاسب وول ستريت بدعم سهم أبل

منذ 22 دقيقة
آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2025 11:51 مساءً
مؤشرات وول ستريت

مؤشرات وول ستريت

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أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب تجاوزت واحدا بالمئة حققها المؤشر ناسداك مع ارتفاع سهم أبل بعد أنباء عن عزمها إعلان تعهدها بالتصنيع المحلي، كما كانت أحدث دفعة من نتائج أعمال الشركات إيجابية إلى حد بعيد.

وقفز سهم أبل وقدم أكبر دفعة للمؤشرات الرئيسية الثلاثة بعد أن قال مسؤول في البيت الأبيض إن الشركة ستعلن عن تعهد بالتصنيع المحلي بقيمة 100 مليار دولار.

وعلاوة على ذلك، ارتفعت أسهم ماكدونالدز بعد أن تجاوزت مبيعاتها العالمية التوقعات، بينما قفزت أسهم أريستا نتوركس بعد أن توقعت شركة الشبكات السحابية إيرادات للربع الحالي تفوق التوقعات.

وقال سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في (سي.إف.آر.إيه ريسيرش) “لا تزال الأرباح أفضل من المتوقع”.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 46.06 نقطة بما يعادل 0.72 بالمئة إلى 6344.67 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 251.97 نقطة أو 1.21 بالمئة إلى 21168.52 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 79.42 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 44191.16 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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