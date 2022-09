ناشطة إيرانية تطالب الغرب بدعم النساء في إيران

قالت الناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد، إنها تشعر بغضب النساء والمواطنين عموما في بلادها، بعد مقتل الشابة مهسا أميني، وإنها لمست ذلك من خلال رسائلهم النصية، التي تتلقاها.

علي نجاد التي فرّت من إيران سنة 2009 وتقيم الآن في الولايات المتحدة، قالت إنها تلقّت مقاطع فيديو تفطر القلب لنساء في مواجهة مع الشرطة، وهن من دون حجاب، في تحد للقمع الحاصل والتضييق بسبب قوانين الحجاب السارية منذ 1983.

سبب الغضب الحقيقي

في حديث لوكالة أسوشيتد برس، بدت علي نجاد حزينة جدا لما تتعرض له النساء في إيران وقالت: “لقد تم تجاهلهن لسنوات وسنوات عديدة، هذا هو سبب غضبهن الآن”.

Women of Iran-Saghez removed their headscarves in protest against the murder of Mahsa Amini 22 Yr old woman by hijab police and chanting:

death to dictator!

Removing hijab is a punishable crime in Iran. We call on women and men around the world to show solidarity. #مهسا_امینی pic.twitter.com/ActEYqOr1Q

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 17, 2022