ناشطة إيرانية: حلّ شرطة الأخلاق تكتيك لوقف الانتفاضة

أكدت الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد أن النظام الإيراني فعل ذذلك كتكتيك لوقف الانتفاضة التي تجتاح البلاد.

وأضافت في تغريدة اليوم الأحد، أن الإيرانيين لم يواجهوا الرصاص لإسقاط شرطة الأخلاق وإنما لإسقاط النظام.

It’s disinformation that Islamic Republic of Iran has abolished it’s morality police. It’s a tactic to stop the uprising.

Protesters are not facing guns and bullets to abolish morality police or forced hijab.They want to end Islamic regime.#MahsaAmini

