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ناشط فلسطيني يتهم أمريكا بـ"اختطافه" لدعمه غزة

منذ 5 ساعات
لافتة كتب عليها (أطلقوا سراح محمود خليل الآن)

لافتة كتب عليها (أطلقوا سراح محمود خليل الآن)

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اعتبر الناشط الفلسطيني محمود خليل، أن اعتقاله من قبل سلطات الهجرة الأمريكية في 8 مارس/ آذار الفائت، يعد بمثابة “عملية اختطاف”.

خليل الذي اعتقلته سلطات الهجرة الأمريكية بسبب قيادته احتجاجات ضد حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، دعا في مقال له بصحيفة “كولومبيا سبيكتاتور” الطلابية، زملاءه الطلاب إلى عدم التخلي عن مسؤوليتهم في مقاومة الضغوط، والاستمرار في الاحتجاجات.

واتهم الناشط الفلسطيني جامعة كولومبيا بأنها “مؤسسة مهّدت الأرضية لاختطافه”.

وأضاف: “منذ اختطافي في 8 مارس، تصاعدت بشكل ملحوظ عمليات الترهيب والاختطاف بحق الطلاب الدوليين الذين يدافعون عن فلسطين”.

وذكر محمود خليل أسماء عدد من الطلاب المهددين بالترحيل، من بينهم طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك، متهما جامعة كولومبيا بـ”قمع المعارضة الطلابية بذريعة مكافحة معاداة السامية”.

ومضى قائلا: منذ انطلاق حملة الإبادة الجماعية في غزة، لم تكتفِ جامعة كولومبيا برفض الاعتراف بحياة الفلسطينيين الذين يُضحى بهم من أجل الاستيطان الاستعماري الصهيوني، بل أعادت إنتاج اللغة التي تُستخدم لتبرير هذه الجريمة”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن الأسبوع الماضي إلغاء أكثر من 300 تأشيرة طلابية، لأسباب مختلفة أبرزها التضامن مع فلسطين.

وقال مسؤولون في جامعات أمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستخدم “مبررات غامضة” و”تكتيكات جديدة” لترحيل طلاب أجانب، في إطار حملة تستهدف الطلاب المتضامنين مع فلسطين.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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