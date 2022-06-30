الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
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نافضًا عنه اتهام جونسون بالذكورة السامة.. بوتن يستشهد بمارغريت تاتشر!

منذ 3 دقائق
بوتن وجونسون

بوتن وجونسون

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رفض الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” زعم رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” بأنه لو كان امرأة لما أقدم على غزو أوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحفي في الساعات الأولى من صباح الخميس 30 حزيران في زيارة لتركمانستان، استشهد بوتين بقرار رئيسة الوزراء البريطانية السابقة “مارجريت ثاتشر” إرسال قوات إلى جزر فوكلاند ليدحض نظرية جونسون.

وكان جونسون وصف قرار بوتين بشن ما تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة” ضد أوكرانيا بأنه “مثال نموذجي للذكورة السامة” وسخر من نزعة بوتين لتعزيز صورته الرجولية.

ورد بوتين في تصريحات للصحفيين قائلا: “أريد فقط أن استعيد أحداثا من التاريخ الحديث عندما قررت “مارجريت ثاتشر” شن عمليات عسكرية ضد الأرجنتين من أجل السيطرة على جزر فوكلاند. هنا، اتخذت امرأة قرارا بشن عمل عسكري.

“لذلك فهي ليست إشارة دقيقة تماما من رئيس الوزراء البريطاني إلى ما يحدث اليوم”.

واستمر الزعيم الروسي في كيل الانتقادات لتحرك بريطانيا قبل 40 عاما للرد عسكريا على محاولة الأرجنتين فرض سيطرتها على الجزر قليلة الكثافة السكانية التي تديرها بريطانيا في جنوب المحيط الأطلسي.

وتساءل بوتين “أين جزر فوكلاند وأين بريطانيا؟…أفعال ثاتشر كانت مدفوعة فقط بالطموحات الإمبريالية و(الرغبة في) تأكيد وضعهم الإمبريالي”.

    المصدر :
  • رويترز

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