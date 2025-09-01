ناقلة إسرائيلية تواصل رحلتها بأمان بعد إعلان حوثي باستهدافها

قالت الشركة التي تتولى إدارة ناقلة كيماويات ترفع علم ليبيريا وأعلن الحوثيون اليوم الاثنين استهدافها إنها لم تصب بأضرار ووضعها لا يزال مستقرا تحت قيادة ربانها.

وذكرت شركة الشحن (إيسترن باسيفيك شيبنج) ومقرها سنغافورة في بيان “نحن على علم بتقارير أمنية تقول إن السفينة التي نديرها سكارليت راي كانت هدفا لهجوم يشتبه أنه من قبل الحوثيين”.

وأضافت “نؤكد أن السفينة لم تصب بأي ضرر” وأن جميع أفراد الطاقم بخير.

وقالت جماعة الحوثي اليوم الاثنين إنها أطلقت صاروخا باتجاه ما قالت إنها الناقلة سكارليت راي المملوكة لشركة إسرائيلية بالقرب من مدينة ينبع السعودي على البحر الأحمر.

وشركة إيسترن باسيفيك شيبنج مملوكة لقطب الأعمال الإسرائيلي إيدان عوفر الذي أسس والده الراحل سامي عوفر قطاع الشحن في إسرائيل.

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الاثنين أنها أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه ناقلة مملوكة لشركة إسرائيلية وترفع علم ليبريا بالقرب من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر.

وذكرت الجماعة في بيان أنها استهدفت السفينة سكارليت راي “النفطية الإسرائيلية شمالي البحر الأحمر وذلك بصاروخ باليستي، إسنادا لغزة”.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أمس الأحد إن الناقلة أبلغت عن وقوع انفجار بالقرب منها جنوب غربي ميناء ينبع.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة أبلغت عن “سقوط جسم مجهول بالقرب منها وسماع دوي انفجار قوي”، مشيرة إلى أن كل أفراد طاقم السفينة بخير وأن السفينة تواصل رحلتها.

وفي تحديث صدر في وقت لاحق، قالت أمبري إنه وفقا لتقييمها “تتماشى” السفينة مع أهداف الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن نظرا لأنها مملوكة لشركة إسرائيلية.

ومنذ عام 2023 يهاجم الحوثيون سفنا في البحر الأحمر يعتبرونها على صلة بإسرائيل فيما يقولون إنه يهدف لإسناد الفلسطينيين في غزة.

ولم تحدد هيئة عمليات التجارة البحرية الجهة المسؤولة عن الواقعة، لكنها قالت إن السلطات تحقق في الأمر.

وفي أوائل عام 2015 قادت السعودية تحالفا شن حملة عسكرية في اليمن لدعم حكومتها المدعومة من الخليج في مواجهة الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014.

وسبق أن أحبط التحالف محاولات لشن هجمات باستخدام قوارب ملغومة يقول إن الحوثيين أطلقوها.