"ناقلة نفط متجهة شمالًا".. الحوثيّون يُطالبون سفينة بتغيير مسارها

كشف مكتب التجارة البحري البريطاني في منشور على “إكس” في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، أنّه تلقى تقريرًا عن كيان يعلن نفسه على أنه البحرية اليمنية، ويأمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني.

وقالت خدمة التتبع تانكر تراكرز على “إكس” إنها تشتبه في أن السفينة “ناقلة نفط محملة ومتجهة شمالًا”.

وقال المكتب في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إنه تلقى بلاغًا عن نشوب حريق على سفينة بالقرب من مضيق باب المندب، غرب ميناء المخا في اليمن. وأشارت التقارير إلى سلامة الطاقم، حسبما جاء في منشور على “إكس”.

فيما لم يكن من الواضح ما إذا كان الحادثان مرتبطين. مع الإشارة إلى أنّ مضيق باب المندب ممر بحري يتم من خلاله شحن الكثير من النفط العالمي.

يأتي ذلك فيما قالت جماعة الحوثي يوم السبت، إنها ستستهدف جميع السفن المتجهة شمالًا إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسياتها، وحذرت جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

وهاجم الحوثيون واستولوا على عدد من السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وأطلقوا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مسلحة على “إسرائيل”.