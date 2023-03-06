ناميبيا تعلن اكتشافا نفطيا ثالثا في حوض أورانج

أعلنت مؤسسة البترول الوطنية الناميبية (نامكور) تحقيق اكتشاف نفطي ثالث مع شريكتيها شل وقطر للطاقة في بئر جونكر-1إكس الاستكشافية بالمياه العميقة في حوض أورانج قبالة الساحل في جنوب ناميبيا.

ومن شأن الاكتشافات الجديدة أن تجعل ناميبيا، الجارة الجنوبية لأنجولا العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، دولة أخرى منتجة للنفط على ساحل المحيط الأطلسي في أفريقيا.

وقال العضو المنتدب للشركة إيمانويل مولونجا في بيان “يسرنا أن نعلن هذا الاكتشاف النفطي الثالث بعد نجاح شل وتوتال إنرجيز في اكتشاف جراف-1إكس وفينس-1إكس في عام 2022”.

وجاء في البيان أنه يجري تقييم البيانات الواردة، ومن المقرر زيادة الحفر الاستكشافي لتحديد حجم الاكتشاف وإمكاناته.

وتمتلك كل من شل ناميبيا بي.في وقطر للطاقة حصة 45 بالمئة في المشروع المشترك بينما تمتلك شركة نامكور عشرة بالمئة.