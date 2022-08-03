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نانسي بيلوسي: الصين لا يمكنها منع قادة العالم من السفر إلى تايوان

منذ ساعة واحدة
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي

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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الأربعاء، إن الصين لا يمكنها منع قادة العالم من السفر إلى تايوان.

وقالت بيلوسي في بيان بعد اختتام زيارة للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي “للأسف، تم منع تايوان من المشاركة في الاجتماعات العالمية، وآخرها اجتماعات منظمة الصحة العالمية، بسبب اعتراضات الحزب الشيوعي الصيني”.

وأضافت “في حين أنه يمكنهم منع تايوان من إرسال قادتها إلى المنتديات العالمية، إلا أنه لا يمكنهم منع قادة العالم أو أي شخص من السفر إلى تايوان للإشادة بديمقراطيتها المزدهرة ولتسليط الضوء على نجاحاتها العديدة وتأكيد التزامنا باستمرار التعاون معها”.

    المصدر :
  • رويترز

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