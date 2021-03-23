نتائج أولية.. “الليكود” يتصدر انتخابات إسرائيل

أظهرت نتائج استطلاعات العينات الانتخابية التي أجرتها القنوات الإسرائيليّة، الثلاثاء، تصدر حزب “الليكود” الانتخابات الإسرائيلية.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن “الليكود”، الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم تقدمه لم يحصل على الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة ما يتطلب عقد اتفاقيات مع أحزاب صغيرة في الأيام المقبلة.

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية (13) إن “الليكود” حصل على 33 مقعدا فيما حصل حزب “هناك مستقبل” المعارض برئاسة يائير لابيد على 16 مقعدا.

وأجمعت محطات التلفزيون على أنه سيكون بإمكان نتنياهو تشكيل حكومة في حال نجح في ضم حزب “يمينا” برئاسة نفتالي بينيت إلى معسكره. ويحصل حزب يمينا على 7 مقاعد. يذكر أن هذه النتائج ليست نهائية، غير أنها تعكس إلى حد كبير النتائج المتوقعة.

وفتحت صناديق الاقتراع في أرجاء إسرائيل في السابعة صباحا، وأغلقت في تمام العاشرة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

ويبلغ أصحاب حق الاقتراع في هذه الانتخابات 6.5 مليون ناخبا أدلى أكثر من 60% منهم بأصواتهم في 13685 صندوق اقتراع موزعة على مستوى البلاد.

وتم تخصيص 750 مركزا لتصويت المصابين بفيروس كورونا حيث سيمكنهم الإدلاء بأصواتهم دون مغادرة سياراتهم.

وتنافست 39 قائمة إسرائيلية على مقاعد الكنيست الإسرائيلي الـ24، ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية خلال عدة أيام، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.