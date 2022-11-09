نتائج أولية.. تقدم جمهوري بمجلس النواب وتوازن في "الشيوخ"

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات النصفية، الأربعاء، تضاءل آمال الجمهوريين في “مد” في الكونغرس الأميركي، بينما يسعى الديمقراطيون إلى الحد من الأضرار التي ستكون حاسمة للمستقبل السياسي للرئيس جو بايدن ومنافسه دونالد ترامب على حد سواء.

وتوجه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع، الثلاثاء، لاختيار ممثليهم في انتخابات التجديد النصفي لكامل أعضاء مجلس النواب، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ وحكام 36 ولاية.

ويجري التصويت على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عدده 100.

ويشغل الديمقراطيون حاليا 222 مقعدا من مقاعد مجلس النواب مقابل 213 لصالح الجمهوريين.

ويسيطر الديمقراطيون حاليا على مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد مع قدرة كاملا هاريس نائبه الرئيس على حسم أي تعادل في ظل تقاسم الحزبين مقاعده.

مجلس الشيوخ

وحتى لحظة نشر هذا التقرير، أظهرت نتائج أولية نشرتها وكالة “أسوشيتد برس”، وشبكتي ” سي إن إن” و”فوكس نيوز”، تعادل الحزبين الجمهوري والديمقراطي بـ48 مقعدا لكل منهما في مجلس الشيوخ.

في حين كشفت النتائج الأولية لشبكة ” أي بي سي نيوز” ومجلة “بولتيكيو” وصحيفة “نيويورك تايمز”، عن حصد الحزب الديمقراطي 48 مقعدا في مجلس الشيوخ، مقابل فوز الحزب الجمهوري بـ47 مقعدا.

مجلس النواب

في سباق مجلس النواب تشير النتائج الأولية التي نشرتها “أسوشيتد برس” و”بولتيكو” إلى حصد الجمهوريين 199 مقعدا، مقابل 172 مقعدا للديمقراطيين.

في حين تشير النتائج الأولية التي نشرتها “سي إن إن”، إلى حصد الحزب الديمقراطي 178 مقعدا بينما استطاع الحزب الجمهوري الظفر بـ199 مقعدا، حتى موعد نشر التقرير.

فيما تشير النتائج التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” إلى حصد الحزب الجمهوري 197 مقعدا، مقابل 172 للديمقراطيين.

بينما تشير أرقام ” أي بي سي نيوز” إلى حصد الحزب الجمهوري 207 مقاعد، مقابل 188 مقعدا للديمقراطيين.

سباق الحكام

وفي “سباقات الحكام”، تشير النتائج الأولية إلى فوز الحزب الجمهوري بمنصب الحاكم في 24 ولاية، بينما فاز الديمقراطيون بـ21، وفقا لما نشرته ” أي بي سي نيوز”.

ولا يزال التنافس محتدما في مجلس الشيوخ، إذ تبدو السباقات المحورية في ولايات بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا وأريزونا متعادلة، وقد ينتهي السباق في جورجيا في جولة الإعادة في السادس من ديسمبر، وفقا لـ”رويترز”.

ومن غير المرجح معرفة النتيجة النهائية لسباقات الكونغرس في أي وقت قريب، حسب “رويترز”.

وصوت أكثر من 46 مليون أميركي قبل يوم الانتخابات، إما حضوريا أو عن طريق البريد، وفقا لبيانات مشروع الانتخابات الأميركية