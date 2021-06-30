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نتائج إيجابية جداً لتجارب لقاح "سوتروفيماب" في الإمارات

30 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 30 - يونيو - 2021 5:44 مساءً
الإمارات من أكثر دول العالم استجابة لمواجهة كورونا

الإمارات من أكثر دول العالم استجابة لمواجهة كورونا

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أعلنت وزارة الصحة  ووقاية المجتمع في الإمارات أن ما يزيد عن 97.3 بالمئة من الحاصلين على العقار أظهروا تحسنا في حالتهم المرضية خلال 5-7 أيام، إذ خفت حدة الأعراض وقاربوا الشفاء التام.

يشار إلى ان الإمارات بدأت باستخدام عقار سوتروفيماب منذ 16 يونيو الجاري في علاج 658 مريضا، 46 بالمئة منهم مواطنون و54 بالمئة من المقيمين. وكان نحو 59 بالمئة من إجمالي المرضى هم ممن تبلغ أعمارهم 50 سنة وما فوق، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وبحسب الوزارة، كان الحاصلون على العقار من الفئات المعرضة للخطر نظرا لإصابتهم بأمراض مصاحبة مثل السمنة وأمراض السرطان وأمراض الكلى وأمراض الرئة وأمراض القلب والسكري وأمراض الضغط والحساسية.

وصادقت الإمارات على العقار الذي تنتجه شركة جلاكسو سميث كلاين العالمية للصناعات الدوائية الحيوية، عقب إتمام إجراءات التقييم الوطني، وبعد أن وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأميركية ومنحته ترخيص الاستخدام الطارئ.

وينتمي “سوتروفيماب” إلى فئة من الأدوية تسمى الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، والتي تحاكي الأجسام المضادة الطبيعية التي يولدها الجسم لمحاربة العدوى.

والعلاج، وهو مزيج من اثنين من الأجسام المضادة، ثبُت أنه يقلل من حالات كوفيد-19 التي تستلزم دخول المستشفى أو غرف الطوارئ.

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