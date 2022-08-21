نتائج اختبارات كورونا لجيل بايدن ظهرت سلبية

قال البيت الأبيض، الأحد، إن نتيجة اختبارين أجريا للسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن للكشف عن كوفيد-19 جاءت سلبية بعدما أمضت خمسة أيام في العزل بعد فحص أظهر إصابتها بالمرض.

وقال المتحدث باسمها في بيان “بعد البقاء في العزل لمدة خمسة أيام وتلقي نتائج سلبية لاختبارين متتاليين للكشف عن كوفيد-19، ستغادر السيدة الأولى ساوث كارولاينا في وقت لاحق اليوم إلى ديلاوير”.

وذكر البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن نتيجة اختبار كوفيد-19 للسيدة الأولى جاءت إيجابية وأنها تعاني أعراضا خفيفة. وتعافى الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه مؤخرا من فيروس كورونا.

ووصف الأطباء لجيل بايدن عقار باكسلوفيد للعلاج. وتلقت السيدة الأولى مثل زوجها جرعتي تطعيم وجرعتين تنشيطيتين من لقاح فايزر.

وذهبت إلى ساوث كارولاينا في عطلة للأسرة.

وعندما أظهرت الفحوص إصابتها بكوفيد-19، قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن سيضع كمامة لمدة عشرة أيام في الأماكن المغلقة وعندما يكون على مقربة من الآخرين لأنه يعتبر مخالطا للسيدة الأولى، وذلك حسبما تنص توجيهات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وعاد الرئيس إلى واشنطن يوم الثلاثاء لتوقيع مشروع قانون مهم يتعلق بتغير المناخ والرعاية الصحية قبل أن يتوجه إلى منزله في ولمنجتون في ديلاوير.