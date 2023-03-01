نتائج تحقيق FBI حول مصدر وباء كوفيد يثير سخرية الصين

قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) كريستوفر راي إن تقييما أجراه المكتب خلص إلى أن تسريبا من مختبر في ووهان بالصين كان على الأرجح مصدر وباء كوفيد-19.

وصرح راي لتلفزيون فوكس نيوز “خلص تقييم أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي منذ فترة طويلة إلى أن منشأ الوباء هو على الأرجح حادثة محتملة في مختبر في ووهان”.

جاءت تصريحات راي في أعقاب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد والذي ذكر أن تقييما ليس مبنيا على قدر كبير من الثقة لوزارة الطاقة الأمريكية قال إن الوباء نتج عن تسريب غير مقصود من مختبر في الصين.

وورد في تقرير الصحيفة أن أربع وكالات أمريكية أخرى بالإضافة إلى لجنة مخابرات وطنية لا تزال تعتقد أن الوباء انتقل على الأرجح بشكل طبيعي، ولم تتخذ وكالتان قرارا بعد في هذا الشأن.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض يوم الاثنين إن الحكومة الأمريكية لم تصل إلى نتيجة قاطعة وتوافق في الآراء بشأن منشأ الوباء.

ونددت الصين بتصريحات راي اليوم الأربعاء قائلة إنها تعارض بشدة كل شكل من أشكال “التلاعب السياسي” بالحقائق.

وأبلغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ الصحفيين في بكين “بناء على السجل السيئ من التزييف والخداع للمخابرات الأمريكية، فإن الاستنتاجات التي توصلوا إليها ليس لها مصداقية على الإطلاق”.

وأضاف “نحث الجانب الأمريكي على احترام العلم والحقائق”.

وقال راي إنه لا يستطيع الإدلاء بمزيد من المعلومات حول تقييم المكتب نظرا لسريتها.

واتهم الحكومة الصينية “ببذل قصارى جهدها لمحاولة “إفشال” جهود الولايات المتحدة وغيرها لمعرفة المزيد عن أصل الوباء و”التشويش عليها” .

تم رصد الفيروس لأول مرة في ووهان في ديسمبر كانون الأول 2019 قبل أن ينتشر في أنحاء العالم ويودي بحياة ما يقرب من سبعة ملايين شخص.