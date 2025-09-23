الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
نتائج جزئية تظهر دعم الناخبين في غينيا للدستور الذي طرح بعد الانقلاب

منذ دقيقتان
آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2025 1:14 مساءً
مسؤولو الانتخابات يقومون بفرز أوراق الاقتراع في استفتاء على دستور غيني جديد قد يسمح لزعيم الانقلاب مامادي دومبويا، الذي استولى على السلطة في عام 2021، بالترشح للرئاسة، في كوناكري، غينيا، 21 سبتمبر 2025. رويترز

أظهرت نتائج جزئية أن الناخبين في غينيا أيدوا بأغلبية ساحقة دستورا جديدا قد يسمح لزعيم الانقلاب مامادي دومبويا بالترشح للرئاسة إذا اختار ذلك.

وقال دجينابو توري، رئيس الإدارة العامة للانتخابات في غينيا، للصحفيين إن الدستور سيحصل على الموافقة على ما يبدو بتأييد نسبة 90.6 بالمئة من الأصوات في الاستفتاء مقابل معارضة 9.4 بالمئة من الناخبين.

واستندت النتائج الجزئية الصادرة في وقت متأخر من أمس الاثنين إلى فرز ما يقرب من 91 بالمئة من الأصوات التي تم الإدلاء بها في الاستفتاء.

ولم يتوفر إحصاء لنسبة المشاركة في الاستفتاء، لكن المسؤولين قدروا النسبة بأكثر من 4.8 مليون صوت من أصل أكثر من 6.6 مليون ناخب مسجل، مما يعني أن نسبة المشاركة تجاوزت 70 بالمئة.

واستولى دومبويا على السلطة في غينيا، حيث يوجد أكبر احتياطي من البوكسيت في العالم، في عام 2021. وكان ذلك جزءا من موجة من ثمانية انقلابات اجتاحت غرب ووسط أفريقيا بين عامي 2020 و2023.

وفي حين يُنظر إلى الاستفتاء على أنه خطوة نحو الانتخابات والعودة إلى الحكم المدني في غينيا، انتقده معارضو دومبويا باعتباره استيلاء على السلطة من جانبه.

ولم تف حكومة دومبويا بالموعد النهائي الذي حددته في 31 ديسمبر كانون الأول 2024 للعودة إلى الحكم المدني. ومن المتوقع حاليا إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر كانون الأول.

ولم يفصح دومبويا (40 عاما) بعد بما إذا كان ينوي الترشح للرئاسة.

ودعا زعيما المعارضة الرئيسيان في غينيا، سيلو دالين ديالو والرئيس السابق المخلوع ألفا كوندي، إلى مقاطعة الاستفتاء.

  • رويترز

