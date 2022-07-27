نتائج قوية تعزز الأسهم الأوروبية قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء بفضل نتائج قوية لشركة ريكيت بنكيزر البريطانية ومؤسسة يوني كريدت المصرفية المنكشفة على روسيا ، في حين أدى تراجع أسهم إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة للحد من المكاسب.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، لكن المستثمرين يتوخون الحذر وسط مخاوف تتعلق بإمدادات الطاقة في أوروبا مع التركيز أيضا على مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بحثا عن مؤشرات على مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس.

وقفز مؤشر إم.آي.بي الإيطالي واحدا بالمئة، ليقود المكاسب بين أقرانه في المنطقة. وارتفع سهم يوني كريدت 6.8 بالمئة مع رفعها التوقعات لعام 2022 بعد ربع ثان قوي.

وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي0.1 بالمئة متأثرا بتراجع سهم إل.في.إم.إتش 2.0 بالمئة. وأصدرت الشركة مذكرة تتسم بالحذر بشأن وتيرة الانتعاش في السوق الصينية الرئيسية بعد تأثر الإيرادات الآسيوية بعمليات الإغلاق في الصين.

وقفز سهم ريكيت بنكيزر، المصنعة لمنتجي التنظيف ديتول ولايسول، ستة بالمئة مع زيادة توقعاتها لإيرادات العام بأكمله بعد الارتفاعات الحادة في الأسعار التي ساعدتها على تجاوز توقعات المبيعات في الربع الثاني.

لكن سهم ريو تينتو للتعدين هبط 3.4 بالمئة بعد انخفاض أرباح النصف الأول من العام، مما حد من مكاسب المؤشر فاينناشال تايمز في لندن.