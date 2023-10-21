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نتنياهو يرد على تصريحات حماس عن الرهائن: لن نعلق على "الدعاية الكاذبة"

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2023 12:14 صباحًا
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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ردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، على تصريحات المتحدث باسم الجناح العسكري لـ”حماس”، والتي قال فيها إن الحركة كانت تعتزم إطلاق سراح رهينتين أخريين، لكن إسرائيل رفضت استقبالهما.

وقال مكتب نتنياهو: “‏لن نعلق على الدعاية الكاذبة لحركة حماس. ‏نستمر في جهودنا وبكل الطرق من أجل إعادة المخطوفين”.

وكان المتحدث باسم الجناح العسكري لـ”حماس” أبو عبيدة، قد قال السبت، إن الحركة كانت تعتزم إطلاق سراح رهينتين أخريين “لأسباب إنسانية” لكن إسرائيل رفضت استقبالهما.

وأضاف في بيان مقتضب أنه تم إبلاغ قطر، الجمعة، بنية “حماس” إطلاق سراح الرهينتين.

وجاء في البيان: “قمنا بإبلاغ القطريين مساء الجمعة أننا سنطلق سراح كل من نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل إلا أن الحكومة الإسرائيلية رفضت استلامهما”.

وأفرجت حركة “حماس”، الجمعة، عن أميركيتين كانتا محتجزتين لديها، لـ”دواع إنسانية” وهما يهوديت رعنان وابنتها ناتالي شوشانا رعنان.

وتقول “حماس” إنها احتجزت نحو 200 رهينة خلال الهجوم الكبير الذي شنته في السابع من أكتوبر من قطاع غزة على بلدات وقواعد عسكرية في جنوب إسرائيل.

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