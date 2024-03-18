نتنياهو: أبلغت بايدن عن التزام إسرائيل بتحقيق أهداف الحرب

تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين 18\3\2024، في أول تفاعل بينهما منذ أكثر من شهر مع تزايد الانقسام بين الحلفاء بشأن أزمة الغذاء في غزة، وسير الحرب، وفقا للبيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان إن “الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للبحث في آخر التطورات في إسرائيل وغزة بما يشمل الوضع في رفح وجهود زيادة المساعدة الإنسانية إلى غزة”.

من جهته قال نتنياهو إنه ناقش مع بايدن أحدث التطورات في الحرب على غزة.

وأضاف عبر صفحته على فيسبوك “تحدثنا عن التزام إسرائيل بتحقيق أهداف الحرب بأكملها: القضاء على حماس والإفراج عن جميع مخطوفينا والضمان بأن غزة لن تشكل تهديدا على إسرائيل”.

وتابع قائلا إن ذلك يأتي في آن واحد مع “تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية التي تساعد في تحقيق هذه الأهداف”.

وتأتي هذه المحادثة بعد أن سارع الجمهوريون في واشنطن والمسؤولون الإسرائيليون إلى التعبير عن غضبهم بعد أن انتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بشدة طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب في غزة ودعا إسرائيل إلى إجراء انتخابات جديدة.

واتهم المسؤولون شومر بانتهاك قاعدة غير مكتوبة ضد التدخل في السياسة الانتخابية لحليف وثيق.

لم يؤيد بايدن دعوة شومر للانتخابات لكنه قال إنه يعتقد أنه ألقى ”خطابًا جيدًا” يعكس مخاوف العديد من الأميركيين.

ميدانياً طلب الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين من جميع المدنيين المتواجدين في حي الرمال ومجمع الشفاء الطبي ومحيطه بالمغادرة فورًا باعتبارها “منطقة قتال خطيرة”، وفق الناطق باسم الجيش ومنشورات ألقيت من طائرة مسيرة على منطقتي الرمال والنصر.