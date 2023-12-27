نتنياهو: أردوغان آخر شخص يجب أن يعظ الآخرين عن الأخلاق

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال إنه يرتكب إبادة جماعية ضد الأكراد ويسجن الصحفيين، هو آخر شخص يجب أن يعظ الآخرين عن الأخلاق.

وفي وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يختلف عن أدولف هتلر وشبه الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بمعاملة النازيين لليهود.

وكرر أردوغان خلال فعالية في أنقرة انتقاده لدعم الغرب لإسرائيل، مضيفا أن تركيا مستعدة للترحيب بأكاديميين وعلماء يعانون من الاضطهاد بسبب آرائهم عن الصراع في قطاع غزة.