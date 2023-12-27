الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 27 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نتنياهو: أردوغان آخر شخص يجب أن يعظ الآخرين عن الأخلاق

منذ 26 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال إنه يرتكب إبادة جماعية ضد الأكراد ويسجن الصحفيين، هو آخر شخص يجب أن يعظ الآخرين عن الأخلاق.

وفي وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يختلف عن أدولف هتلر وشبه الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بمعاملة النازيين لليهود.

وكرر أردوغان خلال فعالية في أنقرة انتقاده لدعم الغرب لإسرائيل، مضيفا أن تركيا مستعدة للترحيب بأكاديميين وعلماء يعانون من الاضطهاد بسبب آرائهم عن الصراع في قطاع غزة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

نازحون فلسطينيون عائدون إلى شمال غزة
ملك الأردن والرئيس المصري يرفضان أي تحرك إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين
أسواق الخليج المالية
ارتفاع معظم بورصات الخليج.. إليكم التفاصيل
الكرملين
الكرملين: مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا لن تؤثر على نتيجة الصراع

الأكثر قراءة

الحرس الثوري الإيراني
لماذا ستمتنع إيران عن الإنتقام لجنرالها الكبير في سوريا؟
راضي الموسوي وقاسم سليماني
صديق سليماني ونصر الله.. معلومات خطيرة عن راضي الموسوي الذي اغتالته إسرائيل!
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
عملية مثلثة الأضلاع بتوقيع "أميركي – إسرائيلي"