نتنياهو أمام أعضاء جمهوريين في "الشيوخ الأمريكي": الحرب على غزة ستستمر

قال أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال لأعضاء جمهوريين بالمجلس (الأربعاء 20-3-2024) إن إسرائيل ستواصل مسعاها لإلحاق الهزيمة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وذلك بعد أن ألقى كلمة أمام حفل غداء.

وقال السناتور جيم ريش “سيفعل ما قال إنه سيفعله. سينهي ما يفعله”.

وتحدث الزعيم الإسرائيلي المحافظ إلى الجمهوريين عبر رابط فيديو بعد أسبوع تقريبا من إلقاء زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، خطابا في مجلس الشيوخ انتقد فيه بشدة نتنياهو ووصفه بأنه عقبة أمام السلام وحث على إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وأبرز اجتماع اليوم الأربعاء طابع الاستقطاب الحزبي في سياسات واشنطن تجاه إسرائيل. ولطالما وقف نتنياهو في صف الجمهوريين الذين اتهموا شومر بالسعي إلى “الإطاحة” به.

وقال السناتور جون باراسو “طلبنا منه… تحديثا وحصلنا عليه فيما يتعلق بالحرب والإفراج عن الرهائن والجهود المبذولة لإلحاق الهزيمة بحماس. وأخبرناه أن لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها وقال إن هذا بالضبط ما يواصلون فعله”.

ويواجه الزعماء الديمقراطيون انقسامات داخل حزبهم بسبب الكارثة الإنسانية في غزة بعد خمسة أشهر من حرب بدأت بهجمات على إسرائيل شنها مسلحو حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال متحدث باسم شومر إن نتنياهو عرض التحدث إلى الديمقراطيين أيضا، لكن شومر رفض قائلا إن المحادثات يجب ألا تكون على أساس حزبي.

وقال شومر للصحفيين “تهمني كثيرا إسرائيل ومستقبلها على الأمد الطويل. جعل القضية حزبية، يضر بقضية مساعدة إسرائيل”.

وطالب تقدميون من الرئيس الديمقراطي جو بايدن ممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في غزة حيث تحذر جماعات الإغاثة من مجاعة ويقول مسؤولون أمريكيون إن أكثر من 30 ألف مدني قتلوا.

وقال السناتور ريش، أكبر عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن نتنياهو تناول مسألة القتلى المدنيين وضرورة إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضاف أن نتنياهو “يدعم بشدة” خطط بناء رصيف مؤقت وجلب المساعدات بحرا.

ومضى ريش يقول إن نتنياهو “حساس بشدة تجاه حقيقة أن كل إصابة بين المدنيين حدث مؤسف جدا”.

وقال ميتش مكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، إن نتنياهو قدم عرضا ثم تلقى أسئلة من الأعضاء.

ومضى مكونيل يقول للصحفيين “لقد أوضحت له أن لا شأن للولايات المتحدة في تقديم المشورة لحليف ديمقراطي عن موعد إجراء انتخابات أو نوع الحملة العسكرية التي قد يشنها” الحليف.