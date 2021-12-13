الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نتنياهو: إخطار إسرائيل للولايات المتحدة قبل شن ضربة على إيران "خطأ فادح"

13 - ديسمبر - 2021
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

A A A
طباعة المقال

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الحكومة بعد تقرير كشف أن تل أبيب تشاورت مع واشنطن قبل شن هجمات على منشأة نووية إيرانية وقاعدة صواريخ، معتبرا أنه “خطأ فادح”.

وقال نتنياهو خلال اجتماع لكتلة حزب “الليكود” في الكنيست: “رأيت تقريرا في صحيفة نيويورك تايمز يفيد بأن إسرائيل تطلع الولايات المتحدة على آخر المستجدات بشأن عملياتها وخططها تجاه إيران.. إذا كان هذا صحيحا، فهذا خطأ فادح”.

وأشار إلى أنه “ليس سرا أن الحكومة الحالية تعارض أي هجوم على إيران، لذلك فإن تعهد (رئيس الوزراء نفتالي) بينيت و(وزير الخارجية يائير) لابيد بإبلاغ الإدارة الأمريكية بشكل مسبق وسياسة عدم المفاجآت هو في الواقع دعوة لإحباط أي عملية مهمة يمكن أن توقف البرنامج النووي”.

وهاجم نتنياهو في السابق الحكومة لموافقتها على سياسة “لا مفاجآت” مع الولايات المتحدة، كما اعتبر أنه “في حال إحجام واشنطن عن تهديد إيران بشن حملة عسكرية ضدها، فعلى إسرائيل أن تشن هذه الحملة دون الإعلان عنها مسبقا”.

    المزيد من أخبار العالم

    مطار فرانكفورت
    ألمانيا تستعين بموظفين أجانب لسد نقص العاملين في المطارات
    رئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي
    نقل رئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي إلى المستشفى
    إبراهيم رئيسي
    رئيسي: المفاوضات النووية ستتم متابعتها من منطلق العزة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
    الدولار
    لماذا ارتفع الدولار مجدداً؟