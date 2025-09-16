الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نتنياهو: إسرائيل بحاجة إلى إنشاء "صناعة أسلحة مستقلة"

منذ دقيقتان
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء “إن الدروس التي يمكن استخلاصها من هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل، هي أن إسرائيل بحاجة إلى إنشاء صناعة أسلحة مستقلة قادرة على الصمود في وجه القيود الدولية”.

وأضاف نتنياهو بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعاه إلى البيت الأبيض خلال أسبوعين، وذلك بعد أن يلقي كلمته في الأمم المتحدة.

وعلى صعيدٍ مختلف، ألمح السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، إلى أن الولايات المتحدة ستحترم قرار إسرائيل في حال قررت تطبيق ما تسميه تل أبيب “فرض السيادة” على الضفة الغربية المحتلة، رغم الرفض الدولي لذلك.

وأوضح هاكابي، في المؤتمر الدبلوماسي الذي تنظمه صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية، أن بلاده تحترم “إسرائيل كدولة ذات سيادة، ولن تملي عليها ما تستطيع فعله وما لا تستطيعه”.

وأضاف السفير، الذي يرى أن دعم إسرائيل “التزام ديني ينبع من النص المقدس”، أن الإسرائيليين “قد يختلفون أحيانا مع الولايات المتحدة وهذا حقهم. لأن لهم دولة ذات سيادة، ولديهم كل الحجج للقول إننا نختلف”.

ووصف هاكابي العلاقة الأميركية الإسرائيلية بأنها “فريدة من نوعها من حيث العمق والثقة”.

وفي معرض حديثه عن إجراءات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة، رفض هاكابي مصطلح “الضفة الغربية”، زاعما أنه “غير دقيق ومنفصل عن السياق التاريخي للأرض”، وفق زعمه.

كما زعم أن الضفة الغربية مصطلح “حديث جدا وغامض”، ومن الأدق تسميتها “يهودا والسامرة” وفق التسمية الإسرائيلية.

دعوات إسرائيلية

وتزامن حديث السفير الأميركي مع ما نقلته القناة 7 الإسرائيلية عن الوزير الإسرائيلي وعضو مجلس الوزراء الأمني زئيف إلكين، من ضرورة “فرض السيادة” على الضفة المحتلة، مشيرا إلى أن “السيادة الجزئية ستكون خطأ فادحا، وتبعث برسالة ضعف”.

في حين أكدت وزيرة النقل ميري ريغيف أنه سيتم “فرض السيادة” على الضفة المحتلة “بعد موسم الأعياد اليهودية”.

ومن شأن تطبيق ما تسميه إسرائيل “فرض السيادة” على الضفة الغربية المحتلة القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تنفيذا لمبدأ حل الدولتين، الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

    المصدر :
  • الأناضول
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ستوكس 600 الأوروبي
المؤشر ستوكس 600 الأوروبي يسجل أدنى مستوى في أسبوع قبل قرار المركزي الأمريكي
ملصق للناشط المحافظ تشارلي كيرك معروض في حفل تأبين عقب مقتله بالرصاص. في مقر منظمة Turning Point USA في فينيكس، أريزونا، الولايات المتحدة، 12 سبتمبر 2025. رويترز
المتهم باغتيال تشارلي كيرك يمثل أمام محكمة بولاية يوتا الأمريكية
اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن
بعد الهجمات على ميناء الحُديدة.. إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
تصعيد محتمل على جبهة لبنان.. مؤشرات مقلقة في الأفق!
الرئيس جوزاف عون
خطاب الرئيس خرج عن التقليد
12 جريحا ودمار هائل بغارة على مبنى في النبطية
في حصيلة أولية.. 12 جريحاً ودمار هائل بالغارة الإسرائيلية على مبنى بالنبطية