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نتنياهو: إسرائيل ستدخل رفح بغض النظر عن توصل الطرفين لاتفاق بشأن الرهائن

منذ ساعتين
آخر تحديث: 30 - أبريل - 2024 2:19 مساءً
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء 30 نيسان/أبريل 2024، عن استعداد إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بغض النظر عن توصل الأطراف لاتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تتردد في تنفيذ العملية ضد حماس في مدينة رفح، وأن فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليست خيارًا مطروحًا.

تأتي تصريحات نتنياهو هذه في ظل التوتر المتصاعد بين إسرائيل وحماس، والذي تصاعد خلال الأيام الأخيرة مع تبادل القصف بين الجانبين.

يأتي هذا التصعيد في ظل جهود دولية مكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحقيق تقدم في ملف الرهائن الإسرائيليين الذين يحتجزهم حماس.

من جانبه، أعرب نتنياهو عن إصرار إسرائيل على استمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق الأهداف المرسومة لها، مشددًا على أنها لن تتردد في التصعيد في حال عدم تحقيق التوصل إلى اتفاق شامل وفعال.

    المصدر :
  • رويترز

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