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نتنياهو: إسرائيل ستكمل القضاء على حماس.. ولن توقفنا قوة في العالم

منذ 14 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء إن إسرائيل ستكمل القضاء على كتائب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بما في ذلك تلك الموجودة في رفح، ولن يمنعها شيء عن ذلك.

وقال نتنياهو “لن توقفنا قوة في العالم. هناك قوى كثيرة تحاول فعل ذلك لكن هذا لن يجدي نفعا، لأن هذا العدو، بعد ما فعله، لن يفعل ذلك ثانية”.

هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاثنين 8\4\2024 إنه جرى تحديد موعد الاجتياح الإسرائيلي لرفح، الملجأ الأخير للفلسطينيين النازحين في غزة، دون الكشف عن هذا الموعد، وذلك في وقت تُعقد فيه جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة.

وأضاف نتنياهو “تلقيت اليوم تقريرا مفصلا عن المحادثات في القاهرة، ونحن نعمل دون كلل لتحقيق أهدافنا، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع رهائننا وتحقيق النصر التام على حماس”.

وتابع قائلا “هذا النصر يتطلب الدخول في رفح والقضاء على كتائب الإرهاب هناك. سيحدث ذلك. جرى تحديد موعد”.

فيما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين الحاجة إلى التوصل إلى حل في غزة خاصة إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضاف لابيد للصحفيين بعد مباحثاته مع بلينكن أن اتفاق الرهائن صعب لكنه ممكن، مشيرا إلى أن إسرائيل تشعر بالقلق أيضا حيال الوضع الإنساني في غزة وضرورة تجنب إيذاء سكان القطاع.

    المصدر :
  • رويترز

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