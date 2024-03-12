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نتنياهو: إسرائيل ستمضي قدما في الحملة العسكرية على رفح

منذ 9 دقائق
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء إن إسرائيل ستمضي قدما في الحملة العسكرية على رفح بجنوب قطاع غزة وسط تزايد الضغوط الدولية.

وتزايدت الدعوات التي تطالب إسرائيل بعدم دخول رفح، وهي واحدة من آخر المناطق الآمنة نسبيا، حيث يلجأ نحو 1.5 مليون شخص.

وأضاف نتنياهو في كلمة عبر الفيديو أمام مؤتمر للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) في واشنطن “سننهي المهمة في رفح بينما سنمكن السكان المدنيين من الابتعاد عن طريق الأذى”.

وجاءت تصريحات نتنياهو بينما يعتزم زعماء الاتحاد الأوروبي حث إسرائيل على عدم شن عملية برية في رفح، وفقا لمسودة نتائج قمة مقبلة.

وجاء في المسودة التي اطلعت عليها رويترز أن “الاتحاد الأوروبي يحث الحكومة الإسرائيلية على الامتناع عن القيام بعملية برية في رفح حيث يبحث أكثر من مليون فلسطيني حاليا عن الأمان هربا من القتال وسعيا للحصول على المساعدات الإنسانية”.

ويتطلب النص موافقة جميع زعماء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين على أن يجري اعتماده في القمة يومي 21 و22 مارس\آذار.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت إن نتنياهو “يضر إسرائيل أكثر مما يساعدها” من خلال إدارة الحرب بطريقة تتعارض مع قيم البلاد.

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