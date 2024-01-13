نتنياهو: إسرائيل لم تتخذ قراراً بعد بخصوص السيطرة على "محور فيلادلفيا"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت إن إسرائيل لم تتخذ قرارا بعد بخصوص سيطرة عسكرية محتملة على “محور فيلادلفيا” على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وأضاف نتنياهو للصحفيين أن غلق المنطقة الحدودية لعزل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحد أهداف الحرب الجارية في غزة، مشيرا إلى أن “هناك عددا من الخيارات” تشمل نقل قوات إلى فيلادلفيا.

وتابع “لقد بحثنا هذه (الخيارات) ولم نتخذ قرارا بعد”.

وتابع نتنياهو إن محكمة العدل الدولية لن تردع إسرائيل عن مواصلة حربها في قطاع غزة حتى تحقيق النصر الكامل.

جاء ذلك بعد أن رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وقال نتنياهو في خطاب بثه التلفزيون “لن يوقفنا أحد، لا لاهاي ولا محور الشر، لا أحد”.