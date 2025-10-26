الأحد 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
نتنياهو: إسرائيل مستقلة وسياستها الأمنية بيدها

منذ 52 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مستقلة وسياستها الأمنية بيدها، مشددا على أن حكومته هي من ستحدد القوات التي لن تقبل، في سياق الحديث عن القوات الدولية في غزة.

وأوضح نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأحد أن هناك من يدّعون أن الإدارة الأميركية تسيطر عليه وتملي على إسرائيل سياستها الأمنية، قائلا إن هذا غير صحيح.

وذكر نتنياهو أن التعاون مع واشنطن ظهر أيضا في تحرير جميع المحتجزين الأحياء، وبالجهد لإعادة جثامين جميع القتلى، مشيرا إلى أن واشنطن وتل أبيب يغيران وجه الشرق الأوسط معًا.

كما شدد على أن العلاقة مع واشنطن هي علاقة شراكة، وأن هذه الشراكة بلغت ذروتها في كل الأزمنة كما تجلت في التعاون العملياتي في الجزء الثاني من الحرب على إيران.

“أمن إسرائيل”

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي “نتحكم في أمننا، وأوضحنا للقوى الدولية أن إسرائيل ستحدد القوات غير المقبولة بالنسبة لنا، وهذه هي الطريقة التي نتصرف بها وسنستمر في التصرف بها”.

وجاء تصريح نتنياهو بعد أسبوع شهد زيارات متتالية لمسؤولين أميركيين كبار سعيا إلى الحفاظ على الهدنة في قطاع غزة.

وبعد عامين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، توصلت حركة حماس وإسرائيل لاتفاق يوقف الإبادة في غزة، ويفرج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، إضافة إلى 1968 أسيرا فلسطينيا، استنادا إلى خطة وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومنذ بدء تنفيذ الاتفاق في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أفرجت حماس عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، ورفات 16 أسيرا من أصل 28، معظمهم إسرائيليون، لكن تل أبيب تقول إن العدد المتبقي 13، بعدما ادعت أن إحدى الجثث المتسلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.

