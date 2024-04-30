نتنياهو: إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة الجيش الإسرائيلي سيكون فضيحة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم تتعلق بسير حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) فإن ذلك سيكون فضيحة على نطاق تاريخي.

وقال نتنياهو “إن احتمال إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة الجيش الإسرائيلي وقادة الدولة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، هذا الاحتمال سيكون فضيحة على نطاق تاريخي”.

وأضاف “أريد أن أوضح شيئا واحدا: لن يؤثر أي قرار، لا في لاهاي ولا في أي مكان آخر، على عزمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب – إطلاق سراح جميع الرهائن، والنصر الكامل على حماس، والتعهد بألا تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل”.