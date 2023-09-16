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نتنياهو: إيران تنتهك جميع التزاماتها تجاه المجتمع الدولي

منذ 5 دقائق
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت إن تصرفات إيران تثبت أنها “تنتهك جميع التزاماتها” تجاه المجتمع الدولي، وذلك بعد أن قررت طهران استبعاد العديد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعينين للعمل في البلاد، مما يعوق الرقابة على أنشطتها النووية.

وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه إن إيران “تعتزم التسلح بأسلحة نووية”.

وأضاف “ستفعل إسرائيل كل ما هو ضروري لحماية نفسها من هذا التهديد”.

نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، السبت، بما وصفته بالإجراء “غير المتناسب وغير المسبوق” الذي اتخذته إيران باستبعاد نحو ثلث مفتشي الوكالة الأكثر خبرة المعينين في البلاد، مما يعوق قدرتها على الإشراف على الأنشطة النووية لطهران.

وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة في بيان “أندد بشدة بهذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد ويتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما بين الوكالة وإيران”.

ونددت القوى الغربية في الآونة الأخيرة بإيران بسبب عرقلتها لعمل الوكالة الدولية وأمور أخرى مثل إعادة تركيب كاميرات المراقبة التي تم إزالتها في العام الماضي وتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 بالمئة وهو مستوى يقترب من الدرجة المطلوبة لصنع أسلحة.

    المصدر :
  • رويترز

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