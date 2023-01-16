الأثنين 23 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 16 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نتنياهو: إيران ستبقى "التحدي الأكبر" لإسرائيل وجيشها

منذ 46 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

A A A
طباعة المقال

في حفل بمناسبة تعيين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، هرتسي هاليفي، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أنّ إيران ستبقى التحدي الأكبر لإسرائيل وجيشها.

أضاف نتنياهو: “في مواجهة التهديدات الموجهة إلينا، وفي مقدمتها إيران ووكلاؤها الإرهابيون، يجب أن نظهر التصميم المطلق”، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

تابع: “هذا ما كنا نفعله خلال العقد الماضي وسنواصل القيام بذلك. لقد قمنا بعمليات لا هوادة فيها لمنع إيران من ترسيخ نفسها في سوريا ومنع نقل الأسلحة الدقيقة إلى حزب الله في لبنان. كما واصلنا على اتخاذ خطوات لمنع الأنشطة النووية الإيرانية”.

في سياق متصل، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن تهديدات إيران النووية تتزايد ويجب منعها.

تهديدات إيران النووية

يذكر أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا مراراً أن جميع خياراتهم مطروحة على الطاولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.

وكشف مصدر عسكري إسرائيلي أمس، أن خطة الهجوم المستقلة على منشآت إيران النووية ليست جاهزة تماماً.

وأضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم منشآت إيران النووية إن أمر المستوى السياسي ذلك في أي وقت.

    المزيد من أخبار العالم

    مبنى مدمر في دنيبرو من جراء القصف الروسي
    تداعيات قصف مبنى "دنيبرو" تتفاعل.. الكرملين ينفي والسويد تُدين "جرائم الحرب"
    أعمال عنف في الكونغو الديمقراطية
    الكونغو.. ارتفاع عدد قتلى هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية على كنيسة إلى 14
    دبابة من من طراز تشالنجر 2
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تتوعد بإحراق الدبابات البريطانية المقدمة إلى أوكرانيا

    الأكثر قراءة

    "جيرارد بيكيه"
    بالفيديو.. بيكيه يرد على إهانة شاكيرا بطريقته الخاصة!
    آر بوني غابرييل تفوز بلقب "ملكة جمال الكون"
    بالفيديو والصوَر.. فوز الأميركيّة آر بوني غابرييل بلقب "ملكة جمال الكون"
    والدة وليام نون مع البطريرك الراعي
    والدة وليام نون للبطريرك الراعي: بكرا عنا نهار صعب.. ما تنسانا