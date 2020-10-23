استمع لاذاعتنا

نتنياهو: الاتفاق مع السودان بداية لعهد جديد

منذ 33 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تتخذ خطوات صوب تطبيع العلاقات مع السودان، قائلا إن هذا يمثل ”عهدا جديدا“ في المنطقة.

وشكر نتنياهو، في بيان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توسطه في الاتفاق، وقال أيضا إن وفودا إسرائيلية وسودانية ستلتقي قريبا لمناقشة التعاون التجاري والزراعي.

وفي وقت سابق اليوم، أُعلن عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، بعد محادثات جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان مشترك بعد المباحثات، أن زعماء الولايات المتحدة الأمريكية، والسودان، وإسرائيل، ”ناقشوا تقدم السودان التاريخي تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة“.

وأضاف البيان: ”اتفق زعماء إسرائيل وأمريكا والسودان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئيا على الزراعة، وفود من كل بلد ستجتمع خلال أسابيع للتفاوض على اتفاقات للتعاون بشأن الزراعة والطيران والهجرة، أمريكا ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية، والعمل مع شركاء دوليين لتخفيف أعباء ديون السودان“.

المزيد من أخبار العالم

السودان
بعد الإمارات والبحرين… اتفاق بين إسرائيل والسودان على البدء بعلاقات
توقيع اتفاق ليبي في جنيف يقضي بوقف إطلاق النار
ترحيب دولي واسع بعد اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
منظمة الصحة العالمية
كورونا
“الصحة العالمية”: دول كثيرة تشهد ارتفاعاً مطّرداً في الإصابات الوبائية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ميشال حايك
ميشال حايك: أرى انفجاراً من نوع آخر في المرفأ… ماذا عن الدولار؟
فيسبوك
ميزة جديدة من فيسبوك … للتواصل بين جيران الحي الواحد
العثور على جسم غريب في قاع بحر البلطيق
“بوابة الجحيم إلى العالم السفلي”… اكتشاف جسم غريب في بحر البلطيق!